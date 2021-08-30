شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة لتمديد تعاقد إيهاب جلال مع الإسماعيلى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مع مجلس إدارة ناديه واللجنة الفنية للدراويش الخميس المقبل، لتوقيع عقود تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء موسماً آخر، ويعود إيهاب جلال من الساحل الشمالى حيث يقضى إجازته لوضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقده مع الفريق الأصفر ومناقشة تطورات الصفقات التى طلب التعاقد معها .

وأنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان اتفاقه مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة موسم آخر بعد الاتفاق بين الطرفين على تدعيم الدراويش بصفقات جديدة مميزة والإبقاء على الهيكل الأساسي للفريق بتمديد عقود اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الفترات المقبلة.

وكان إيهاب جلال قد ألمح إلى غموض مستقبله مع الإسماعيلي وسط أنباء عن تلقيه عرضا لتدريب بيراميدز قبل أن تنجح إدارة الإسماعيلي في إثناء الثنائي محمد هاشم والأنجولي اربابل عن إتمام انتقالهما للاتحاد السكندري وتمديد عقديهما مع الدراويش ضمن خطة تنفيذ مطالب إيهاب جلال.