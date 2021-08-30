شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الطائرة أمام بلغاريا فى دور الـ 16 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة من نظيره البلغارى بنتيجة 3/0، فى دور الـ 16 ببطولة العالم المقامة فى إيران وتستمر حتى يوم 2 سبتمبر المقبل.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، أول أمس السبت، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان ثم تلقى خسار أمام ألمانيا بنتيجة 3/0 .

وضمت قائمة اللاعبين كلا من، حازم أشرف وعمرو أحمد وعلى وائل وحمزة الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة وعبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم وياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما يضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا وإسلام على مدرب عام وعبده البحراوى محلل تقنى ومحمد محسن طبيبا للفريق.