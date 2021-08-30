شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون يطير إلى فرنسا لقضاء فترة الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون على السفر إلى بلده لقضاء فترة الأجازة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب انتهاء الموسم الحالى وتوج الفارس الأبيض باللقب بعدما وصل إلى النقطة 80 وبفارق 4 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى.

ومن المنتظر أن يعود باتريس كارتيرون إلى القاهرة قبل موعد عودة تدريبات الزمالك، يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل، استعدادا لنصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.

وانضم كارتيرون لقائمة الفرسان المتوجين مع الفريق الأبيض بلقب الدورى، حيث توج الزمالك بالبطولة المحلية بعد مباراته أمام البنك الأهلى فى الاسبوع الاخير من البطولة.

ويعد كارتيرون هو المدرب رقم 11 الذي يتوج بلقب الدوري المصري مع الزمالك.

وجاءت قائمة الفرسان المتوجين مع الزمالك كالتالى :-

المجري إيفان ستيفوفيتش توج بلقب الدوري موسم 1959/1960

جوزيف فاندلر توج بلقب الدوري مرتان موسمي 1963/1964/ و1964/1965

زكي عثمان توج بلقب الدوري موسم 1977/1978

محمود أبو رجيلة توج بلقب الدوري موسم 1983/1984

عصام بهيج، والمتوج بلقب الدوري لموسم 1987/1988

دايف مكاى توج بلقب الدوري مرتين، موسمي 1991/1992، و1992/1993

أوتو فيستر توج بلقب الدوري موسم 2000/2001

كارلوس كابرال توج بلقب الدوري لموسم 2002/2003

نيلو فينجادا توج بلقب الدوري موسم 2003/2004.

جوزوالدو فيريرا توج بلقب الدورى موسم 2014/2015

باتريس كارتيرون توج بالدورى موسم 2020 /2021