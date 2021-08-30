شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: الزمالك استحق التتويج بالدوري عن جدارة.. والأهلى انشغل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الدورى هذا الموسم كان ممتعا للغاية والمنافسة كانت شرسة بين الزمالك والأهلي حتى الأمتار الأخيرة.
وقال صالح فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك استحق الحصول على بطولة الدورى لأنه أكثر الفرق تنظيما وثبات للمستوى إلى جانب رغبة اللاعبين فى التتويج بالبطولة بعد الخروج من أفريقيا، بالإضافة إلى رفضه تأجيل المباريات للضغط على المنافس".
وأضاف: "تركيز الأهلي كان فى أفريقيا وبعد عودته للدورى وجد نفسه مضغوطا وفقد نقاط بسبب ذلك وفى النهاية هذه هى كرة القدم".
وأسدل الستار على منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري المصري، بعد موسم طويل وشاق استمر على مدار 8 أشهر كاملة، حسم الزمالك لقب الدورى للمرة الـ13 فى تاريخه بعدما توّج باللقب الأسبوع الماضي بعد منافسة شرسة مع الأهلي حامل اللقب 42 مرة و6 مرات على التوالي.
الزمالك حسم الدوري بعدما أخفق الأهلي فى الفوز بالمؤجلات الكثيرة التى خاضها بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه خلال يوليو الماضي، وظهر واضحاً أن لاعبى الأهلي وجهازهم الفني فقدوا التركيز محلياً عقب التتويج الأفريقى باللقب العاشر حيث خسروا الكثير من النقاط توالياً.
وعاب الأهلي أيضاً خسارة نقاط أمام فرق تُصارع الهبوط قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع، فالبنك الأهلي الذى نجا من الهبوط فى الأسابيع الأخيرة خطف من الأهلي 4 نقاط هذا الموسم.
كما أهدر الأهلي نقاط سهلة فى مباريات كثيرة، حيث فرّط فى نقاط مباراة بيراميدز بعدما تعادل الأخير فى الثانية الأخيرة بخطأ ساذج من محمد الشناوى حارس الفريق، كما خسر الأهلي من غزل المحلة وسموحة.
وفى المقابل، كان الزمالك أكثر شراسة محلياً ولم يُفرّط فى النقاط مثلما فعل الأهلي، ولعب الأبيض المباريات بتركيز شديد حتى النهاية فاستحق اللقب.
الزمالك خاض 34 مباراة، فاز في 24 وتعادل في 8 وخسر مباراتين، وسجل 61 هدفاً واستقبلت شباكه 21، فيما فاز الأهلي 22 مباراة، وتعادل 10 مباريات وخسر مباراتين خلال نفس العدد من المباريات، وسجل لاعبو الأهلي 72 هدفاً ودخلت شباكهم 29، وبذلك أصبح الزمالك الأقوى دفاعاً بينما حسم الأهلى لقب الأقوى هجوماً.