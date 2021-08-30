شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: الزمالك استحق التتويج بالدوري عن جدارة.. والأهلى انشغل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الدورى هذا الموسم كان ممتعا للغاية والمنافسة كانت شرسة بين الزمالك والأهلي حتى الأمتار الأخيرة.

وقال صالح فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك استحق الحصول على بطولة الدورى لأنه أكثر الفرق تنظيما وثبات للمستوى إلى جانب رغبة اللاعبين فى التتويج بالبطولة بعد الخروج من أفريقيا، بالإضافة إلى رفضه تأجيل المباريات للضغط على المنافس".

وأضاف: "تركيز الأهلي كان فى أفريقيا وبعد عودته للدورى وجد نفسه مضغوطا وفقد نقاط بسبب ذلك وفى النهاية هذه هى كرة القدم".