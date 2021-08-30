شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: عقوبة شيكابالا تثير التعصب بين جماهير الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حلمي، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن الاستقرار الفني هو أحد أهم أسباب فوز القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال حلمي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الحفاظ على القوام الأساسى للفريق إلى جانب ارتفاع مستوى اللاعبين خاصة فى المباريات الحاسمة كل تلك العوامل ساهمت بشكل كبير فى الحصول على بطولة الدوري".

وأضاف: "اسم نادي الزمالك كبير وخلفه جماهير عريضة ويستحق أكثر من ذلك، وسبب التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية هي القرارات المتضاربة من جانب المنظومة التى تدير الكرة فى مصر".

وأبدي محمد حلمي، استغرابه من العقوبة الموقعة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، بعد إيقافه 8 أشهرقائلا: "عقوبة شيكابالا تثير التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك، وذلك بسبب عدم تطبيقها من قبل على أحد لاعبى النادي المنافس رغم قيامه بنفس الأمر فى الموسم الماضي". وأضاف: "أتمنى تخفيف عقوبة شيكابالا لأنها كبيرة للغاية، وأتمنى تطبيق اللوائح على الجميع على الأندية الكبيرة قبل الصغيرة".

أسدل الستار على منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري المصري، بعد موسم طويل وشاق استمر على مدار 8 أشهر كاملة، حسم الزمالك لقب الدورى للمرة الـ13 فى تاريخه بعدما توّج باللقب الأسبوع الماضي بعد منافسة شرسة مع الأهلي حامل اللقب 42 مرة و6 مرات على التوالي.