شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شريف "هداف على طريق الكبار" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أن يكون النقطة المضيئة للمارد الأحمر هذا الموسم، رغم ضياع بطولة الدوري، بعد سيطرة دامت خمس سنوات، لصالح الزمالك الذى توج بطلاً للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.

ونجح محمد شريف مهاجم الأهلى فى حسم لقب هداف الدوري الممتاز هذا الموسم رسميًا لصالحه بعد نجاحه فى تسجيل 21 هدفًا بفارق 4 أهداف عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك المعار لسموحة صاحب المركز الثانى برصيد 17 هدفًا.

ونجح محمد شريف فى إعادة لقب الهداف إلى الأهلى بعد غياب 3 سنوات منذ تتويج المغربى وليد أزارو باللقب موسم 2017/ 2018 برصيد 18 هدفًا.

ونجح محمد شريف، في تخطي رقم طه إسماعيل، نجم الفريق الأحمر السابق، بعد تسجيله الهدف رقم 21 في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 47 مباراة، من بينها 31 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 28 هدفا، بواقع 21 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

كما نجح محمد شريف فى إثبات أنه هداف من نوع فريد ، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة. ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكينى بذهاب الدور التمهيدى الثانى خلال المباراة التى انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد. وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولىي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائى.