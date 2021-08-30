شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحفظ على إتمام صفقة عمر كمال ومحاولات لإقناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إتمام صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد جناح فريق المصرى البورسيعدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغ كارتيرون إدارة النادى بأن عمر كمال لاعب جيد ومميز إلا أنه يرغب فى التعاقد مع لاعبين يحققون مكاسب للفريق فى الفترة المقبلة، وأن تكون الصفقات تفوق إمكانيات اللاعبين الموجودين حاليًا بالفريق، لاسيما أن الزمالك يضم فى الوقت الحالى أفضل اللاعبين فى الدورى المصرى.

وتسعى إدارة نادى الزمالك لإقناع كارتيرون بالموافقة على إبرام الصفقة، خاصة بعدما تم إنهاء كافة تفاصيل التعاقد، وأصبح انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة البيضاء متوقفاً على موافقة كارتيرون، خاصة أن اللاعب فضل الانتقال للزمالك وتراجع عن الانتقال لصفوف بيراميدز رغم توقيعه فى وقت سابق على رغبة ارتداء قميص النادى السماوى فى الموسم الجديد.