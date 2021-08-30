شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: إيقاف شيكابالا تعسفى من الجبلاية.. ويمكن للزمالك اللجوء للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن قرار اتحاد الكرة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، تعسفي ومبالغ فيه للغاية من جانب الجبلاية.

وقال بيومي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "كان يجب استدعاء الأطراف المعنية والتحقيق معهم للتأكد من الأحداث، واللحنة التى اتخذت القرار غير منوطة بذلك، ومن المفترض أن لجنة الانضباط هى التى تتخذ هذا القرار".

وأضاف: "كان يجب إيقاف اللاعب من 5 ـ 10 مباريات فقط، والعقوبة ظالمة وانتقامية من اللاعب، والزمالك سيتقدم باستئناف ضد القرار".

شن محمد بيومي، هجوما حادا ضد أحمد مجاهد، رئيس اللحنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، وذلك بسبب اتخاذه القرارات بشكل منفرد قائلا: "أحمد مجاهد يريد التواجد داخل اتحاد الكرة أطول فترة ممكنة، عقوبة شيكابالا قاسية وغير مبررة ، خاصةً بعد إعلان رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد عدم تعرضه للسباب من قِبل اللاعب ، فإذن على أي أساس تم إيقاف اللاعب ثمانية أشهر ؟! ". وأضاف: "الزمالك يمكنه اللجوء إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا '' للالتماس ضد تلك العقوبة".

فى سياق آخر، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، يحق له الرحيل لأي ناد الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، خلال فترة إيقافه.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إن إيقاف شيكابالا داخلي فقط محليا، لكن هذا القرار لا يمنعه من اللعب لأي ناد خارج مصر الفترة المقبلة.