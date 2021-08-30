شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي VS عبد المنصف.. أرقام ثنائي حراسة المرمى الأفضل في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، قائمة أفضل حراس الدوري المصري هذا الموسم من حيث الأرقام والإحصائيات، على الرغم من أن الأول فشل في تحقيق لقب الدوري الذى ذهب للغريم الزمالك، فيما فشل الثاني في قيادة فريقه للبقاء بالدوري الممتاز وودع المنافسات للقسم الثاني.

ولم يحظ نادي الزمالك بنصيب كبير من حيث الأفضل في حراسة المرمى، نظرا لتناوب أكثر من حارس على حماية عرين الفريق الأبيض، الذى حقق دورا ثانيا مثالي في الدوري، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم بفضل تألق جنش وأبو جبل وبنسبة أقل محمد عواد.

وبالنظر إلى معطيات الأرقام نجد عبد المنصف الذى هبط مع فريقه للقسم الثاني يتفوق على الشناوي حارس منتخب مصر الأول وأفضل حراس القارة السمراء، باستثناء الكلين شيت الذى تفوق فيه الشناوي، وجاءت أرقام الثنائي كالتالي:

التصدي للتصويبات: عبد المنصف 119 – الشناوي 84

التصدي لضربات الجزاء: عبد المنصف 7 – الشناوي 1

إنقاذات خطيرة على المرمى: عبد المنصف 44 – الشناوي 32

كلين شيت "شباك نظيفة": عبد المنصف 10 – الشناوي 12