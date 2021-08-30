نائب الزمالك: لا ننسحب من البطولات.. ولن نفرط في حقوقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه يرفض تماما ما يقال عن انسحاب الفريق من المشاركة في بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن النادي لن يفرط في حقوقه بشأن قرارت اتحاد الكرة المصري.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة كبيرة على شيكابالا في أعقاب الأحداث التي شهدتها مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدوري موسم 20/21.

وقررت اللجنة، إيقاف شيكابالا 8 أشهر بجانب تغريمه ماديه بقيمة نصف مليون جنيه.. طالع التفاصيل من هنا

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، قال الإتربي: "كنت متواجد في ملعب المباراة أثناء مراسم التتويج، شيكابالا توجه لإحضار اللاعبين الشباب (أحمد عيد - أسامة فيصل وغيرهم) المشاركين مع الفريق الأول هذا الموسم.. أين المشكلة؟، مباراة تحصيل حاصل والغرض منها الاحتفال ببطولة الدوري".

وتابع: "شيكابالا فقد أعصابه لكنه لم يعتدِ على أي شخص، العقوبة الموقعة عليه تُنفذ في حالة تعديه بالضرب على حكم أو مسئول.. سنأخذ حقنا ولن نفرط فيه".

وأضاف الإتربي: "(مينفعش الكيل بمكيالين)، إيقاف فرجاني ساسي من قبل 8 مباريات لشده سماعة الحكم، ثم عقوبة على إمام عاشور من قبل لجنة الانضباط التي تم إلغاؤها.. العدالة مطلوبة لجميع الأندية".

وواصل: "الزمالك قلعة رياضية عملاقة، ولا يجب أن نشعر بالظلم، وما يقال عن الانسحاب من الكأس مقولة مرفوضة، سنكمل البطولة وسنحصل عليها لأننا لم نعتد الانسحاب من البطولات.. الزمالك يحصل على بطولات".

وأتم: "نشعر بالظلم، لكننا سنتخذ جميع الاجراءات، وأطمئن جماهير الزمالك بأننا لن نفرط في حقوقنا".