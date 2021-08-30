بارالمبياد طوكيو.. راندا تاج الدين تخسر في منافسات رفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

لم تنجح البطلة المصرية راندا تاج الدين في الحصول على ميدالية بارالمبية خلال منافسات رفع الأثقال وزن +86 كجم خلال بارالمبياد طوكيو 2020.

واحتلت راندا تاج الدين المركز الخامس في الترتيب النهائي بعدما فشلت في المحاولة الثالثة.

ونجحت تاج الدين في المحاولة الأولى برفع وزن 124 كجم، واستطاعت رفع ميزان 128 كجم في المحاولة الثانية، قبل أن تخفق في المحاولة الثالثة في ميزان 140 كجم.

ويذكر أن شريف عثمان وفاطمة عمر ورحاب أحمد ومحمود عطية حققوا الميدالية الفضية، بينما حقق كلاً من محمد صبحي وهاني عبدالهادي الميدالية البرونزية.