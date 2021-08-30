تقارير: رونالدو يتخطى الفحص الطبي تمهيداً لاتمام انتقاله ليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تخطى الفحص الطبي، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى فريق مانشستر يونايتد.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن توصله لاتفاق مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن رونالدو أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، قبل إتمام انتقاله لفريق الشياطين الحمر.

وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو سيوقع على عقد لمدة عامين مع مانشستر يونايتد، على أن يكون هناك بند للتمديد لسنة أخرى.

وشددت الشبكة البريطانية على أن الصفقة ستنتهي قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، حيث ما يُعطل الأمور هو عملية تأشيرة اللاعب البرتغالي.

النادي الإنجليزي رحب بعودة لاعبه السابق الذي رحل إلى ريال مدريد ثم إلى يوفنتوس قبل أن يحط الرحال من جديد في أولد ترافورد.

رونالدو شارك مع يونايتد في 292 مباراة قبل أن يرحل سجل خلالها 118 هدفاً ليصبح من بين أساطير النادي، وأحد الذين عاصروا الحقبة الذهبية تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.