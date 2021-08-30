قناة الزمالك: المصلحة الوطنية تقتضي تخفيف عقوبة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق، أن المصلحة الوطنية تقتضي تخفيف عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة كبيرة على شيكابالا في أعقاب الأحداث التي شهدتها مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدوري موسم 20/21.

وقررت اللجنة، إيقاف شيكابالا 8 أشهر بجانب تغريمه ماديه بقيمة نصف مليون جنيه.. طالع التفاصيل من هنا

وعبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، قال أبو العلا: "أطالب اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سرعة اتخاذ الاجراءات ضد عقوبة شيكابالا، اللجنة أعلنت أن لديها حيثيات بشأن الأزمة وأنها ستسلك الطرق القانونية والمشروعة لحفظ حقوقها".

وأضاف: "ما صدر عن اتحاد الكرة عقوبات مبالغ فيها دون النظر للمصلحة الوطنية".

وتابع: "خلال شهر سيشارك الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المتوقع مشاركة شيكابالا ، كذلك قد ينضم لمنتخب مصر، قدم موسم من أفضل المواسم ووارد أن تحتاج إليه في ظل الغيابات بسبب أزمة كورونا".

وواصل: "المصلحة الوطنية تقتضي تقليص العقوبة، لا ندافع عن الخطأ، لكن عندما يقع خطأ فلابد أن يعلم الجميع سبب حدوثه.. (موقف مراسم التتويج يغلط أي حد)".

وأتم: "عندما يكون هناك لاعب بحجم وقيمة شيكابالا فعليك أن تنظر للأمور بشكل مختلف".