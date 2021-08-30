وكيله: من مصلحة مروان محسن عدم استمراره مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن لاعب الأهلي، إنه من مصلحه موكله عدم الاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن انضمامه لفريق "غير جماهيري" سيجعله ينافس على لقب هداف الدوري الموسم المقبل.

وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" عبر فضائية الشمس، قال النحاس: "الأهلي لم يفسخ تعاقده مع مروان محسن، اللاعب متبقى في عقده موسمين مع الفريق".

وأضاف: "لكن نسبة مشاركته الموسم الماضي بجانب التعاقدات التي أبرمها الأهلي تعطي مؤشر أن من مصلحة مروان عدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "أرى أن مروان محسن لو انتقل إلى نادي غير جماهيري في الموسم المقبل سينافس على لقب هداف الدوري، وسيكون مفيد لأي فريق ينضم إليه".

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 32 عاما، انضم إلى صفوف الأهلي مع بداية موسم 16/17 قادما من الإسماعيلي، وشارك بالقميص الأحمر خلال 112 مباراة في محتلف البطولات (سجل 23 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة).