الامارات | محمد صلاح لن يتواجد مع المنتخب.. والبدري يوعد المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لن يتواجد مع المنتخب.. والبدري يوعد المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب مصر حسام البدري، أن محمد صلاح لن يتواجد مع المنتخب المصري في لقاء أنغولا يوم 1 سبتمبر في افتتاحية تصفيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن اللاعب خارج قائمة المنتخب هو ومحمد النني بسبب شروط وإجراءات السفر المتعلقة بالحجر الصحي.

وقال البدري في مؤتمر صحافي: "محمد النني ومحمد صلاح خارج مباراة أنجولا بشكل رسمي، ولكن نجري محاولات للحاقهما بمباراة الجابون"، وتلاقي مصر منتخب الجابون يوم 5 من نفس الشهر بالجولة الثانية، وهي المباراة التي يبحث فيها الاتحاد المصري التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإنجليزي من أجل تواجد اللاعبين في المباراة الهامة والمؤثرة.

وأضاف البدري: "اخترنا العناصر التي تمكنا من لعب مباراتين هامتين في تصفيات المونديال خلال فترة زمنية قصيرة جدا في توقيت صعب، بالفعل هناك عناصر أخرى مميزة جداً من اللاعبين أمثال إبراهيم عادل، ومحمود صابر، وغيرهما، وهناك تفكير في ضمهم ولكن الوقت ضيق للغاية ولابد من اختيار العناصر التي لا تحتاج للاختبار والمشاهدة لأول مرة في ظل وقت صعب وضيق".

ووعد مدرب منتخب مصر الجمهور المصري في المؤتمر قائلاً "أعد المصريين بأن المنتخب مع نهاية دور المجموعات في شهر نوفمبر المقبل سيكون على رأس المجموعة ومتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، الظروف صعبة جدا ونحاول التعامل مع الأمر الواقع، هناك غيابات كثيرة للإصابات وأمور أخرى، ولكن نتعامل مع الوضع الحالي ونسعى لعبور تلك المرحلة الصعبة في مشوار التصفيات المضغوطة بشدة".

وأبدى البدري سعادته بعودة عبدالله السعيد، ومحمد عبد الشافي للمنتخب بعد تقديم مستويات جيدة.

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