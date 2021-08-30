الامارات | محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإحصائيات والأرقام تفوق النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد للبطولة والعائد لفريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك مقارنة بين الفترة الأولى التي لعبها النجم البرتغالي مع فريقه قبل أن ينتقل إلى فريق ريال مدريد موسم 2009.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017 وحتى الأن نجح اللاعب في تسجيل 98 هدف في 159 مباراة خاضها خلال الموسم السابقة، إضافة إلى صناعة 36 هدف، وهو العدد الأكبر مقارنة بالنجم البرتغالي الذي كان قد خاض عدد أكبر من المباريات ولكنه أحرز عدد أهداف أقل من محمد صلاح.

وخلال فترة تواجد كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد شارك في 196 مباراة أحرز خلالها 84 هدف، وصنع 34 وهو ما يعني تفوق الأرقام لصالح النجم المصري محمد صلاح، الذي نجح في إحراز هدفين بالبطولة الإنجليزية حتى الأن بعد مرور 3 جولات.

وكان النجم البرتغالي حديث العالم عقب طلب مغادرة يوفنتوس الإيطالي والدخول في مفاوضات مع مانشستر سيتي قبل أن يحسم المان يونايتد الصفقة في نفس يوم مغادرة "الدون" لإيطاليا واتجه إلى لشبونة في البرتغال.

وينتظر عشاق البطولة الإنجليزية منافسة قوية على صراع الهدافين مع تواجد النجم البرتغالي في البطولة كونه من أبرز هدافي الدوري الإسباني ثم الإيطالي قبل العودة إلى بيته القديم.

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