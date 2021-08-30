الامارات | ميسي يتعرض لموقف غريب في أول ظهور له مع فريقه الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتعرض لموقف غريب في أول ظهور له مع فريقه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر عدد كبير من الجماهير الفرنسية لمشاهدة أول مباراة للنجم الأسطوري ليونيل ميسي، الذي شارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، والتي كانت أمام فريق ريمس، وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين دون مقابل أحرزهما النجم الفرنسي مبابي، وعقب انتهاء المباراة ذهب بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى فريق ريمس، إلى ميسي وهو يحمل ابنه من أجل التقاط صورة تذكارية مع النجم الأرجنتيني.

وحقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة عقب الفوز على ريمس لينفرد بصدارة الدوري برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الضيف عند ثلاث نقاط في المركز الـ15.

وشارك ميسي في أول مباراة له مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه حيث دخل بديلا لينمار في الدقيقة 66، ولم يقدم أي إضافة تذكر على أرض الملعب، ولكن خطف "البرغوث" الأضواء بظهوره بالقميص الباريسي وفي الدوري الفرنسي للمرة الأولى.

ولم يترك حارس مرمى ريمس فرصة مواجهة النجم الأرجنتيني ميسي، حتى بالرغم من خسارة فريقه المباراة حيث توجه إليه وطلب منه التقاط صورة مع نجله، وهو ما استجاب له ميسي دون تردد.

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