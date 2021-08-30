شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية بطوكيو تتقدم بشكوى ضد التحكيم فى منافسات رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتور حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس بعثة مصر في بارالمبية طوكيو 2020 بشكوي رسمية للجنة المنظمة ضد التحكيم بعد الظلم الذي تعرضت له البعثة المصرية خاصة اليوم بعد نزول أماني دسوقي للمركز الرابع، حيث كانت الأحق بالميدالية البرونزية، وتم منحها لبطلة إنجلترا وهو ما تكرر مع أمل محمود أمس لصالح بطلة فرنسا. وتخشي البعثة المصرية من استمرار الظلم التحكيمي الذي سبق وحرم البطلين شريف عثمان ورحاب رضوان من الحصول علي الميدالية الذهبية وحصلا علي الميدالية الفضية.

تواصل البعثة المصرية مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبة طوكيو 2020، اليوم الاثنين، علي صعيد رفع الأثقال، وتبدأ المنافسات المصرية عن طريق أماني الدسوقي في وزن 86 كجم فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وبعدها تخوض راندا تاج الدين المنافسات في وزن فوق الـ 86 كجم وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا .

وتختتم منافسات اليوم عن طريق عمرو فاروق الذي يخوض المنافسة في وزن فوق 1.7 كجم في الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.