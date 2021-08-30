شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف حقيقة المفاوضات: زلزال كهربا لن يمر بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: زلزال كهربا لن يمر بسموحة.

كان محمود عبد المنعم كهربا، قد سافر إلى بيروت للاستمتاع بالإجازة قبل العودة إلى الفريق الأحمر للاستعداد للموسم المقبل.



فرج عامر

ووأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى فى الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادى أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل القاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق إن الأهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى .

وحضر بيرسى تاو إلى القاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.