تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

تقام اليوم الإثنين 30 أغسطس/ آب 2021، عدة مباريات في دوريات أمريكا الجنوبية، بعدما توقفت المنافسات في أغلب دوريات العالم.



وتوقفت المنافسات في أغلب دوريات العالم، بسبب فترة التوقف الدولي، والخاصة بتصفيات كأس العالم 2022.

يواجه فريق سارمينتو، نظيره ريفر بليت في الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني، وذلك فجر يوم الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ليلا بتوقيت أبوظبي.

ولا تبث منافسات الدوري الأرجنتيني عبر القنوات العربية، حيث تذاع عبر قناه "فوكس سبورت" الناقلة باللغة الإسبانية.

يواجه فريق فلومينيسي نظيره باهيا في الجولة الـ18 من الدوري البرازيلي، وذلك فجر يوم الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ليلا بتوقيت أبوظبي.

وكما حال الدوري الأرجنتيني، لا تبث منافسات الدوري البرازيلي عبر القنوات العربية، حيث تبث عبر قنوات "فوكس سبورت".

يخوض فريق ريال سرقسطة مواجهة جديدة في دوري الدرجة الثانية الإسباني أمام قرطاجنة، مساء الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

ولن يتم إذاعة المباراة على أي قناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.