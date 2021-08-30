شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح حسين الشحات فى الصمود أمام طوفان صفقات الأهلى بالموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منافسة شرسة فى انتظار حسين الشحات نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر داخل القلعة الحمراء بالموسم الجديد، بعد تعاقد المارد الأحمر مع ثنائي أجنبي للموسم المقبل هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسي تاو من برايتون.

ورغم أن حسين الشحات نجح فى انتزاع أهات جماهير الأهلى فى نهاية الموسم بعد الانتقادات اللاذعة التى وجهت له فى بداية الموسم بسبب تراجع مستواه الفنى والبدنى، إلا أن اللاعب نجح فى إنهاء الموسم بطريقة رائعة مع أصحاب الرداء الأحمر بعدما شارك فى 30 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع عشرة أخرى، وحصل على ثلاث ركلات جزاء ليكون مساهماً فى 19 هدفاً بطريقة مباشرة مع الأهلى.

ورغم الثقة الشديدة التى منحها الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لحسين الشحات اقتناعاً بقدراته وإمكانياته الفنية إلا أن اللاعب سيواجه منافسة شرسة للاحتفاظ بموقعه فى التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر بالموسم الجديد، لاسيما فى ظل القناعة الشديدة لموسيمانى بالثنائى ميكيسونى وبيرسى تاو .

وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادى أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل القاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق إن الأهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى .

وحضر بيرسى تاو إلى القاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.