شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي وليد كتيلة يهدي العرب ذهبية سباق 100 متر كراسي في بارالمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التونسي وليد كتيلة، قبل قليل، الميدالية الذهبية لسباق 100 متر كراسي (صنف تي 34) ضمن دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، بعد أن قطع المسافة في 15 ثانية و01 جزء بالمائة، مسجلا رقما قياسيا بارالمبيا جديدا.

وعادت الميدالية الفضية للأسترالي رهيد ماكراكن بـ15 ثانية و37 جزءا بالمائة، فيما آلت الميدالية البرونزية للإماراتي محمد الحمادي بـ15 ثانية و66 جزءا بالمائة.

وكان الرقم القياسي البارالمبي القديم بحوزة وليد كتيلة أيضا بزمن قدره 15 ثانية و14 جزءا بالمائة حققه في الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو عام 2016.