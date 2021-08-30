شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي وليد كتيلة يهدي العرب ذهبية سباق 100 متر كراسي في بارالمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصد التونسي وليد كتيلة، قبل قليل، الميدالية الذهبية لسباق 100 متر كراسي (صنف تي 34) ضمن دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، بعد أن قطع المسافة في 15 ثانية و01 جزء بالمائة، مسجلا رقما قياسيا بارالمبيا جديدا.
وعادت الميدالية الفضية للأسترالي رهيد ماكراكن بـ15 ثانية و37 جزءا بالمائة، فيما آلت الميدالية البرونزية للإماراتي محمد الحمادي بـ15 ثانية و66 جزءا بالمائة.
وكان الرقم القياسي البارالمبي القديم بحوزة وليد كتيلة أيضا بزمن قدره 15 ثانية و14 جزءا بالمائة حققه في الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو عام 2016.
وتواصل البعثة المصرية مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، اليوم الاثنين، على صعيد رفع الأثقال، وتبدأ المنافسات المصرية عن طريق أماني الدسوقي في وزن 86 كجم فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وبعدها تخوض راندا تاج الدين المنافسات في وزن فوق الـ86 كجم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وتختتم منافسات اليوم عن طريق عمرو فاروق الذي يخوض المنافسة في وزن فوق 1.7 كجم في الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا.
وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.
ووصل رصيد مصر من الميداليات إلى 6 ميداليات، حيث حققت لاعبة رفع الأثقال المصرية فاطمة عمر، الميدالية الفضية فى رفع الأثقال، فى وزن 67 كجم، أول أمس السبت، فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، بعد أن تمكنت من رفع 120 كجم وحقق أمس الأحد هانى عبد الهادى برونزية 88 كجم.