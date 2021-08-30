شكرا لقرائتكم خبر عن أماني علي تخسر برونزية رفع الأثقال وتكتفي بالمركز الرابع في بارالمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت البطلة المصرية أماني على، برونزية بارالمبياد طوكيو، واكتفت بتحقيق المركز الرابع، فى رفع الأثقال برفع 131 كجم، وهو نفس ثقل صاحبة البرونزية، ولكن فرق وزن اللاعبة في صالح البريطانية.

وحاولت أماني علي، رفع وزن 133 مرتين، لكنها فشلت، لتكتفي بالمركز الرابع، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

تواصل البعثة المصرية مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، اليوم الاثنين، على صعيد رفع الأثقال، وتبدأ المنافسات المصرية عن طريق أماني الدسوقي في وزن 86 كجم فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وبعدها تخوض راندا تاج الدين المنافسات في وزن فوق الـ86 كجم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتختتم منافسات اليوم عن طريق عمرو فاروق الذي يخوض المنافسة في وزن فوق 1.7 كجم في الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة. ووصل رصيد مصر من الميداليات إلى 6 ميداليات، حيث حققت لاعبة رفع الأثقال المصرية فاطمة عمر، الميدالية الفضية فى رفع الأثقال، فى وزن 67 كجم، أول أمس السبت، فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، بعد أن تمكنت من رفع 120 كجم وحقق أمس الأحد هانى عبد الهادى برونزية 88 كجم .



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