شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أنجولا لحسم التأهل لربع نهائى بطولة "لافروباسكت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب المصري لكرة السلة، اليوم الاثنين، مع نظيره الأنجولي فى مواجهة حسم التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لافروباسكت التى تقام برواندا.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في لقاء يتأهل الفائز منه لدور ربع نهائي البطولة.

كما يلتقى منتخب غينيا مع نظيره الرواندي في نفس الدور ، بينما يتأهل المنتخب التونسي مباشرًة إلى دور ربع النهائي حيث احتل الصدارة بالفوز فى 3 مواجهات.

وخسر منتخب مصر أمام غينيا فى الجولة الثالثة بنتيجة 86/76 ومن قبلها الفوز أمام تونس ، حيث لم يفز إلا فى الجولة الأولى أمام أفريقيا الوسطى الذى ودع البطولة.