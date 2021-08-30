شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون راحة 9 أيام بعد انتهاء الدورى قبل الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لاعبى المقاولون إجازة لمدة 9 أيام، وذلك قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يرغب المقاولون العرب في خوض فترة إعداد مناسبة تساعدهم على تحقيق انطلاقة قوية بالموسم عكس الدورى الماضي.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب للإبقاء على عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس في ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه في الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفريق في بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.

ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الجارى، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 98 مباراة حتى الآن، فاز في 38 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 34 لقاء أخر.