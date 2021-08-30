شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع خطة ضم حارس بيراميدز بسلاح ناصر ماهر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت إدرة النادي الأهلي تواصل محاولاتها لتدعيم الفريق بصفقة أو صفقتين محليتين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، الذى شهد أكثر من صفقة على مدار الأيام الماضية، حيث ضم الأهلي رسمياً كريم فؤاد من النجوم لمدة خمسة مواسم وحسام حسن من سموحة نفس المدة، كما ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم وضم لنفس المدة الموزمبيقي لويس ميكيسوني قادماً من سيما التنزاني .

ومازال مسئولو القلعة الحمراء يحاولون ضم صفقة أو اثنتين الصيف الجارى، وتدور مفاوضات فى المقام الأول لضم المهدي سليمان من بيراميدز ويحاول الأهلي استخدام ورقة ناصر ماهر لحسم الصفقة حيث عرض الأهلي ناصر على بيراميدز ومعه 5 ملايين جنيه من أجل ضم حارس بيراميدز ومازالت المفاوضات جارية في هذا الشأن.

كما يتفاوض الأهلي مع شادي حسين لاعب سيراميكا، لكن مسئولى القلعة الحمراء فوجئوا بالمقابل المالي الكبير للغاية الذي طلبه سيراميكا للاستغناء عن اللاعب حيث طلبوا 35 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية ، ورغم صعوبة إتمام صفقة شادي إلا أن ضغوط اللاعب قد يكون لها دور في إتمام الصفقة خاصة بعدما أعلن شادي حسين إنه لا يمانع في التنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة من أجل اللعب في الأهلي وتحقيق حلم عمره.