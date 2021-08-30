حلم الميدالية البارالمبية لأماني علي يتبخر في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم تنجح الرباعة المصرية أماني علي، في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث خلال منافسات رفع الأثقال وزن كجم خلال بارالمبياد طوكيو 2020.

واحتلت أماني علي المركز الرابع في الترتيب العام، بعدما تفوقت عليها لاعبة بريطانيا في المحاولة الثالثة.

ونجحت أماني علي في المحاولة الأولى من خلال رفع 131 كجم، وهو رقم بارالمبي جديد، قبل أن يتم تحطيمه في نفس المنافسة عن طريق بطلة الصين، ثم كسره عن طريق بطلة نيجيريا وهي أيضاً صاحبة الرقم العالمي في وقت السابق.

وفي المحاولة الثانية، لم تنجح أماني في رفع 133 كجم.

وأخيراً في المحاولة الثالثة، لم تنجح أماني علي في رفع وزن 133 كجم أيضاً، لتحرز المركز الرابع في الترتيب العام.

ويذكر أن شريف عثمان وفاطمة عمر ورحاب أحمد ومحمود عطية حققوا الميدالية الفضية، بينما حقق كلاً من محمد صبحي وهاني عبدالهادي الميدالية البرونزية.