شكرا لقرائتكم خبر عن شيفو والشامى والحلوانى.. 3 نجوم تخطوا حدود العمر فى الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عطاء لا يتوقف ولا يعترف بحدود العمر قدمه نجوم الكرة المصرية فى واحد من أكثر المراكز الحيوية على البساط الأخضر، والتى تحتاج إلى توافر عنصرى الشباب والمهارة كشرط أساسى للنجاح، إلا أن الثلاثى، عمرو الحلوانى، ومحمد عبد الشافى، وحسن الشامى كان لهم رأى أخر خلال الموسم الماضى.

شيفو

لعب محمد عبد الشافى ظهير أيسر نادى الزمالك وصاحب الـ 36 عاماً، دور البطولة في موسم تتويج الفريق الأبيض بالدورى العام للمرة رقم 13 في تاريخه، وتغنت جماهير نادي الزمالك بشيفو، بعد تألقه الكبير، و شارك شيفو في 16 مباراة مع الفريق الأبيض صنع هدفا وسجل آخر، وغيبته الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته في قمة الدوري بالموسم الماضي، لمباريات كثيرة ومهمة قبل أن يعود إلى التألق من جديد مع فرسان ميت عقبة.

حسن الشامى

ظهير أيسر المقاولون العرب وصاحب الـ 37 عاماً، والذى يعد من أكثر اللاعبين المخضرمين بين صفوف ذئاب الجبل، وأثبت مقولة أن كرة القدم بالعطاء وليس العمر، ليكون أحد أفضل اللاعبين فى مركزه بين صفوف فريقه وهو ما ظهر خلال مباريات المقاولون الأخيرة، شارك الشامى مع المقاولون في 29 مباراة خلال الموسم الجارى وقدم مستوى ثابت وهو ما جعل إدارة ذئاب الجبل تجدد فيه الثقة وتجدد تعاقدها معه لمدة موسمين.

عمرو الحلوانى

قدم صاحب الـ 36 عاماً موسماً مميزاً مع أسوان، حيث صنع 11 هدفاً وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية، وشارك الحلوانى في 35 مباراة مع أسوان خلال الموسم الجارى، حيث لم يغيب عن المشاركة في الدورى مع أبناء الجنوب سوى في مباراة واحدة فقط.