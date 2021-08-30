شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة الهدف سيدات يخسر أمام البرازيل 11 - 1 في بارالمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة الهدف سيدات أمام البرازيل بنتيجة 11 - 1، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل، لتنتهى المباراة لعدم التكافؤ.

وتواصل البعثة المصرية مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبة طوكيو 2020، اليوم الاثنين، على صعيد رفع الأثقال، وتبدأ المنافسات المصرية عن طريق أماني الدسوقي في وزن 86 كجم فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وبعدها تخوض راندا تاج الدين المنافسات في وزن فوق الـ86 كجم وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتختتم منافسات اليوم عن طريق عمرو فاروق الذي يخوض المنافسة في وزن فوق 1.7 كجم في الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا.