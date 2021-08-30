شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكرة بالزمالك ترفض مذبحة الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض فاروق جعفر، المستشار الفنى لنادى الزمالك، مقترح خروج جميع اللاعبين الناشئين المتواجدين فى الفريق الأول وانتقالهم لأندية الدورى على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة مرة أخرى للفارس الأبيض وتدعيم صفوفه.

ويرى فاروق جعفر ضرورة استمرار عدد كبير من الناشئين مع الفريق الأول وعدم خروجهم جميعًا، سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، مؤكدًا أن تواجدهم بالفريق الأول سيخلق بداخلهم حب الكيان ويكتسبون خبرات ستساعدهم فى المستقبل، فضلاً عن حاجة الفريق لخدماتهم فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل ضغط المباريات المتوقع فى الموسم الجديد.

وفى سياق متصل، قطع مسئولو نادى الزمالك شوطًا كبيرًا فى المفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث توصل الطرفان لاتفاق حول معظم بنود العقد الجديد الذى سيتم إبرامه بين النادى واللاعب، إلا أن بند "الشرط الجزائى" مازال يعطل إتمام التعاقد.

ويرغب أشرف بن شرقى فى تحديد بعض الشروط الجزائية فى تعاقده الجديد مع الزمالك، حتى يضمن اللاعب الحصول على كافة مستحقاته المالية دون تأخير، كما يرغب فى تحديد مبلغ "شرط جزائى" من أول موسم فى تعاقده الجديد، بحيث يلجأ له فى حالة تلقيه عرضًا أو يرغب فى الرحيل عن القلعة البيضاء.

وتسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لعدم تحديد شرط جزائى فى العقد الجديد مع أشرف بن شرقى، كما تتفاوض اللجنة مع اللاعب حول تعديل بعض الشروط الجزائية التى طلب تحديدها فى التعاقد مثل إن العقد يكون منتهى من تلقاء نفسه بين الطرفين فى حالة عدم الحصول على مستحقاته المالية لفترة محددة، وغيرها من الشروط.