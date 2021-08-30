شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم حراس مرمى الإسماعيلى بعد نهاية الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على بطولة الدوري الممتاز فى نسختها رقم 62 بتتويج الزمالك بطلا للدوري للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بينما اكتفى الدراويش بالمركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وشهد هذا الموسم تفاوتا فى مستوى حراس المرمى فى صفوف الإسماعيلى لذا نستعرض حصادهم فى السطور التالية..

محمد فوزى .. 22 مباراة بواقع 1980 دقيقة، منى مرماه 27 هدفًا، كلين شيت 4 مباريات

محمد صبحى .. 11 مباراة بواقع 990 دقيقة، منى مرماه 16 هدفًا، كلين شيت 3 مباريات

محمد مجدى .. 4 مباريات بواقع 360 دقيقة، منى مرماه 6 أهداف، كلين شيت لقاء

ومنح الجهاز الفنى للفريق الاول للاسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، راحة للاعبى الفريق لمدة اسبوع قبل أن ينتظم لاعبى الفريق فى التدريبات استعدادا للموسم الجديد، وحرص الجهاز على إراحة اللاعبين للتغلب على الارهاق وضغط المباريات .

وحددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه ، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

وأتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تمديد عقد الانجولي "أرى بابل" جناح الفريق الدولي لمدة موسمين. ووقع اللاعب فى حضور مسئولو الدراويش وبناء على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني. وانضم اللاعب قادما من الدوري السعودي وبعد رحلة تألق عامره بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولي.

كما أنهي مجلس إدارة الإسماعيلى عثمان إجراءات تجديد تعاقد محمد هاشم قلب دفاع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وطالبت اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني بتمديد عقد المدافع باعتباره أحد عناصر القوام الأساسي للفريق، في ظل تألقه بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق منذ تولي إيهاب جلال تدريب الفريق.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الجهاز الفني، سعيا لاستعادة مسار الفريق نحو المنافسه وحصد الألقاب فى الموسم المقبل.