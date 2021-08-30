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مصر في بارالمبياد طوكيو.. سيدات كرة الهدف يخسرن أمام البرازيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تعرض منتخب مصر للسيدات لكرة الهدف لخسارة جديدة في بارالمبياد طوكيو 2020.

هذه الخسارة جاءت عن طريق منتخب البرازيل بنتيجة (11-1) لتكون الهزيمة الرابعة في دور المجموعات.

البداية كانت بخسارة من منتخب تركيا بنتيجة (12-2)، ثم من الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (10-0)، واليابان بنفس النتيجة، وأخيرًا من البرازيل بنتيجة (11-1).

بهذه النتيجة ودع المنتخب المصري من دور المجموعات، حيث يتأهل أول أربع منتخبات إلى دور ربع النهائي.

ويضم منتخب مصر لكرة الهدف للسيدات في هذه الدورة 6 لاعبات هن، إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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