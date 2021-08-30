الزمالك: متمسكون باستكمال الكأس.. أو تتويجنا بلقبه في حالة إلغاءه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك، تمسك ناديه باستكمال منافسات مسابقة كأس مصر، والذي من المقترح استكمال منافسات مبارياته قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري.

وأشار لبيب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه في حالة رغبة اتحاد الكرة المصري في إلغاء الكأس، فيجب أن يتم منح لقبه لصالح الزمالك.

وقال لبيب: "متمسكون باستكمال بطولة الكأس بالتأكيد، الزمالك وصل إلى الدور قبل النهائي ولعب مباريات وسط ضغط مواجهات الدوري".

وأكمل: "أغلب الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة متمسكة باستكماله".

واختتم: "إذا كان هناك نية لإلغاء كأس مصر فليتوج نادي الزمالك باللقب، لأننا وصلنا إلى الدور قبل النهائي، وإذا لم يتم منح اللقب لنا في هذه الحالة سيكون ظلم كبير علينا".