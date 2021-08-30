مجاهد: انتمائي لا يؤثر على عملي.. ونحسم مصير الكأس خلال 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن انتماءه لا يؤثر على عمله في اتحاد الكرة.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد: "من يؤثر هواه عليه من المستحيل أن ينجح، لن أحب الأهلي والزمالك أكثر من نفسي، أنا ابن اتحاد الكرة".

وأكمل: "مر علينا أباطرة في اتحاد الكرة لديهم انتماءات، طبيعي أي فرد سيكون له انتماء من صغره، ولكن بمجرد تواجده كمسؤول في وزارة أو اتحاد الكرة يختفي الانتماء".

وأضاف: "يوم الخميس كان هناك كسر في الدرع بسبب قدمه، تم إصلاحه فورًا لكي يكون جاهز لتسليمه لنادي الزمالك يوم الجمعة، كنا سعداء بإنهاء عملنا، لا دخل للهوى والانتماء بالأمر"

وأشار مجاهد إلى أن الأخطاء التحكيمية تكون غير مقصودة: "اجتهدنا قدر المستطاع لتحقيق العدالة بين جميع الأندية، هناك بالطبع أخطاء تحكيمية، لن ندفن رؤسنا في الرمال، ولكن ليس هناك "فار" يعمل بـ7 كاميرات، من المفترض على الأقل أن يعمل بـ12 كاميرا".

وأكمل حديثه عن التحكيم: "أرفض تماما أن يكون هناك حديث عن قصد في أخطاء الحكام، هناك حكام يخطئون وتم إيقافهم، ولكن لا يشعر أحدا بالإيقاف لان وتيرة المباريات سريعة"، مضيفا: "لجنة الحكام أدارت 15 ألف مباراة خلال هذا الموسم في جميع الدرجات".

وعن مصير بطولة الكأس، قال: "خلال 48 ساعة سيتم حسم مصير الكأس، إذا تم إلغاء الكأس، سنكسب فترة تصل لشهر ونصف لخوض عدد أكبر من مباريات الموسم الجديد للدوري".

وأضاف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة: "لدينا توقف في نوفمبر بتصفيات كأس العالم، وفي ديسمبر كأس العرب، و14 يوما توقف استعدادا لكأس الأمم في يناير، مع نهاية فبراير سنكون لعبنا عدد قليل من المباريات، وبالتالي هناك أزمة في استكمال الكأس".

ووعد مجاهد بتطوير تقنية الفيديو الموسم الماضي: "هناك تعديل وتطوير في الفار، وسيكون هناك عدد أكبر من الحاصلين على الرخصة".

وأثنى مجاهد على التحكيم المصري: "أحسن مباراتين تحكيميا خلال الموسم الماضي، مباراتي الأهلي والزمالك والذين تم طلب حكام أجانب لهما".

وعن استقدام حكام أجانب: "ليس عندنا أزمة في استقدام حكام أجانب للسوبر خاصة أن المباراة محددة الموعد والطرفين، ولكن أزمة مباريات الكأس أننا لا نعلم طرفي المباراة قبلها بوقت كافي وبالتالي تأتي صعوبة استقدام حكام أجانب بالكأس"، مضيفا: "لو تم طلب حكام أجانب سنبحث ذلك رغم أننا في فترة كورونا والتي تجعل من الصعب استقدام أجانب على مستوى مميز".