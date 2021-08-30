نتيجة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي.. انتصار رابع في ليلة ظهور ميسي

تعرف على نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريمس لحساب الجولة الرابعة في الدوري الفرنسي “ليغ 1″، ضمن مباريات اليوم الأحد 29-8-2021، والتي شهدت الظهور الأول للأسطورة ليونيل ميسي بقميص الفريق الباريسي حين دخل بديلًا لزميله نيمار.

حقق باريس سان جيرمان انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي على حساب مستضيفه رانس بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أوغيست دولون بمدينة ريمس.

وسجل ثنائية باريس سان جيرمان، النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في الدقيقتين (15، 63)، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد ريمس عند 3 نقاط في المركز 17.

ومنح مبابي باريس سان جيرمان هدف التقدم الأول في الدقيقة (15)، حينما قابل تمريرة عرضية رائعة من أنخل دي ماريا تابعها برأسه مباشرة في الزاوية اليمنى من الحارس الصربي بدراغ رايكوفيتش.

وعلى الرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة في الدقائق المتبقية، إلا أنه لم يفلح في تشكيل خطر حقيقي على مرمى رايكوفيتش في ظل التنظيم الدفاعي الجيد لفريق ريمس.

وفي الشوط الثاني، فاجئ ريمس ضيفه بهدف التعادل عند الدقيقة (51)، بعدما تابع مارشال مونتسي تسديدة زميله المرتدة من يد كيلور نافاس داخل المرمى، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة الى تقنية الفيديو.

وسعى باريس سان جيرمان لتأمين النتيجة فكان له ما أراد، حيث أضاف مبابي الثنائية إثر عرضية من الوافد الجديد الدولي المغربي أشرف حكيمي، تابعها الفرنسي بقدمه اليسرى في الشباك عند الدقيقة (63).

وشهدت الدقيقة (66)، دخول الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كبديل للنجم البرازيلي نيمار جونيور، ولكنه لم ينجح في تهديد مرمى ريمس في أي مناسبة، وانتهى اللقاء بنتيجة (2-0) لصالح باريس سان جيرمان.