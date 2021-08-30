النجم الساحلي يُفرط في رابع لاعب خلال الميركاتو الصيفي 2021

فرطت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي في لاعب الوسط الدفاعي المتميز «محمد بالحاج محمود» هذا الأسبوع، ليصبح رابع لاعب مميز يغادر صفوف فريق سوسة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتقل محمد بالحاج محمود /21 عامًا/ لنادي لوجانو السويسري بعقد طويل الأمد، ينتهي في يونيو 2025، مقابل 650 ألف يورو تقريبًا.

وصُعد محمد بلحاج لتمثيل الفريق الأول للنجم الساحلي في 4 مباريات فقط عام 2018، وفي الموسم التالي لعب 8 مباريات، وفي الموسم الثالث بمنافسات الدوري التونسي شارك في 16 لقاء وسجل هدفًا وحيدًا كان في مرمى أولمبيك بجاية يوم 19 مايو 2021، وهو آخر لقاء له بقميص النجم الساحلي.

وقبل محمد بلحاج بعدة أسابيع، رحل عن صفوف النجم الساحلي صانع الألعاب المتألق «مرتضى بن وناس» إلى نادي كاظم باشا التركي، وسرعان ما حصل على فرصة للعب كأساسي في أول جولتين من الدوري المحلي.

ووقع مرتضى بن وناس /27 عامًا/ على عقد مدته عامين مع كاظم باشا، بعدما قضى ثلاثة مواسم ونصف الموسم بين صفوف النجم الساحلي بعد التحاقه به قادمًا من النادي البنزرتي بشهر يناير 2018.

ورغم تسجيله للأهداف بصفة مستمرة لموسمين متتاليين مع النجم الساحلي، ونجاحه خلال فترة اعارته مع نادي الفجيرة الإماراتي، قامت إدارة النجم ببيع لاعب الوسط الرائع «فراس بلعربي» لنادي عجمان الناشط في دوري الخليج العربي.

وسجل فراس بلعربي 7 أهداف في 23 مباراة مع الفجيرة الموسم الماضي ليصبح محط أنظار أندية الدوري الاماراتي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبدأ صاحب ال25 عامًا مسيرته مع نادي AS المستقبل الرياضي المرسى عام 2013، وبعد تألقه رفقة البنزرتي إلتحق بالنجم الساحلي عام 2018 ليسجل 11 هدفًا في 37 مباراة بمنافسات الدوري التونسي.

ولم تتوقف إدارة النجم الساحلي عن البيع في الميركاتو الصيفي 2021، وسمحت برحيل أحد أبرز نجوم الفريق بالثلاث سنوات الماضية «وجدي كشريدة».

وانضم وجدي كشريدة لنادي ساليرنيتانا الصاعد حديثًا إلى الدوري الايطالي، وتمكن صاحب ال25 عامًا، والذي يجيد في مركز الظهير الأيمن، من لعب أول مباراتين مع فريقه الجديد أمام بولونيا وروما.