الميركاتو الصيفي 2021 | ماتي لونجستاف ينفصل عن شقيقه بعد 3 أعوام كئيبة في نيوكاسل

غادر لاعب الوسط الانجليزي الشاب «ماتي لونجستاف» فريق طفولته نيوكاسل يونايتد مطلع هذا الاسبوع ليُسدل الستار على 3 أعوام كئيبة بملعب سان جيمس بارك.

وترك ماتي لونجستاف شقيقه الأكبر «شين لونجستاف» يواصل مسيرته المميزة مع نيوكاسل يونايتد، وقرر المغادرة قبل 3 أيام من غلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وتوجه اللاعب صاحب ال21 عامًا نحو نادي أبردين الاسكتلندي بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2021، بعدما وُعد بلعب الأدوار الأولى من قبل المدير الفني الاسكتلندي ستيفن جلاس.

وينشط بين صفوف أبردين 8 لاعبين إنجليز هم «جو لويس وجاري وودز وجاك جور وماسون هانكوك وتيدي جينكس وماتي لونجستاف وجاي إيمانويل توماس وأوستين سامويلس».

ولم يُشارك ماتي لونجستاف مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز كأساسي سوى 4 مرات فقط الموسم الماضي دون أي مشاركات أخرى في كأس الرابطة أو الاتحاد الإنجليزي.

وكان موسم 2020/2019 الأفضل بالنسبة لماتي لونجستاف مع نيوكاسل، إذ لعب 9 مباريات في الدوري الانجليزي من ضمنهم 6 كأساسي، و5 مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي، ومباراة في كأس الرابطة الانجليزية المحترفة لمدة 90 دقيقة أمام ليستر سيتي.

ماثيو لونجستاف الذي لعب مع منتخب انجلترا تحت 20 عامًا في مباراتين دوليتين، سينتهي عقده مع نيوكاسل في يونيو 2023.