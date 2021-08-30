ميسي كرواتيا «آلين هاليلوفيتش» من برشلونة وميلان إلى ريدينج

وافق صانع الالعاب الدولي الكرواتي السابق «آلين هاليلوفيتش» على الانضمام لصفوف نادي ريدينج في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، بعد انتهاء عقده القصير مع بيرمنجهام سيتي.

وبحث آلين هاليلوفيتش الذي لُقب بـ (ميسي كرواتيا) عن ناد جديد لاستئناف مسيرته الاحترافية خلال الميركاتو الصيفي 2021، ولم يجد سوى فرصة ريدينج الذي يُشرف على تدريبه الصربي «فيليكو باونوفيتش» لاعب أتلتيكو مدريد وألميريا الأسبق.

وحصل اللاعب صاحب ال 25 عامًا على فرصة قصيرة الأمد مع ريدينج في الميركاتو الصيفي الحالي، إذ وقع على عقد قصير حتى يونيو 2022.

ويأمل ابن أكاديمية دينامو زغرب ولاعب برشلونة وميلان الأسبق في مواصلة اللعب على أعلى مستوى رفقة ريدينج عن طريق مساعدته على المنافسة في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم 2022/2021، من أجل تحسين مسيرته الاحترافية التي انحدرت بشدة في آخر 3 سنوات، بعدما كان يصفه العديد من النقاد الرياضيين بميسي البلقان حين شارك في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا مع دينامو زغرب بين عامي 2012 و2013، الأمر الذي دعا إدارة برشلونة نحو التعاقد معه آنذاك نظير خمسة ملايين يورو.

وتنقل آلين هاليلوفيتش بين أندية سبورتينج خيخون وهامبورج ولاس بالماس وميلان وستاندر لييج وهيرنفين وبيرمنجهام في الفترة من 2015 إلى 2021، بعد تركه لبرشلونة الذي شارك معه في مباراة واحدة ببطولة كأس ملك اسبانيا أمام إلتشي يوم 15 يناير 2015 لمدة 29 دقيقة فقط.

واكتفى صاحب 10 مباريات دولية مع كرواتيا بلعب 30 مباراة مع فريق برشلونة ب خلال موسم 2015/2014، سجل خلالهم 4 أهداف.