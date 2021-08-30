ميسي والظهور الأول... حقبة جديدة بطموحات باريسية للمجد الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد، بلقاء فريقه باريس سان جيرمان مع مضيفه ريمس، على استاد "أوغيست دولون".

وخاض ليو، لقاءه الأول مع نادي باريس سان جيرمان، جنبًا إلى جنب مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في الخط الأمامي بعدما دخل في الدقيقة 65 من زمن الشوط الثاني بدلا من نيمارمع تقدم باريس 2-0.

وأشعل دخول ميسي الجماهير حماسة والتي تتطلع لنجمها الجديد بطموح الوصول لخطف لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو اللقب الذي يستعصي على النادي الباريسي.

ويسعى النادي الباريسي، للفوز بأول بطولة أوروبية له مع بداية حقبة ميسي، بعد تمكن فريق ماوريسيو بوشيتينو أخيرا من وضع اللاعب في حساباته، بعد انتقاله من البرسا، الذي لم يجدد عقده معه.

وبدأ الفريق مشواره بقوة كبيرة في الدوري الفرنسي، حيث حقق ما مجموعه ثلاثة انتصارات، مع 10 أهداف لصالحه فيما استقبل خمسة أهداف، حيث فاز على تروا 1-2 في الجولة الأولى، ومن بعدها على ستراسبورغ 3-1 وفي الثالثة انتصر على ستاد بريست 2-4.

وخاض الفريق مباراته الثانية على التوالي خارج أرضه ضد ريمس، الذي حقق حتى الآن ثلاثة تعادلات في المباريات التي خاضها بالدوري.

وحظي ميسي بأول دقائقه كلاعب في باريس سان جيرمان، بعد أن تدرب مع المجموعة وكان مستعدا لأول ظهور له، على أمل مساعدة الفريق للفوز بجميع الألقاب، من خلال استعادة البطولة الفرنسية التي خسرها الموسم الماضي أمام ليل، والمنافسة على لقب دوري الأبطال.

العربي الجديد