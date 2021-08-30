قرار شخصي وظالم.. ميدو يفتح النار على أحمد مجاهد بعد عقوبة شيكابالا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، على قرار إيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وقال "ميدو" خلال برنامجه "أوضة اللبس" الذي يذاع عبر قناة "النهار": "مستحيل أن نعترض علي عقاب أي شخص يقوم بفعل يستلزم العقوبة، لكن من المفترض أن تكون العقوبة علي قدر الفعل".

وتابع: " سألت أحد أصدقائي الحاضرين للحدث وأقسم لي إن شيكابالا لم يسب أحمد مجاهد تماما، وكل ما قاله بالنص "أنت اهلاوي، وكسبنا الدوري غصب عنك".

وأضاف ميدو: " لا أقول إن شيكابالا لم يخطئ، لكن الموقف لا يستحق الإيقاف لمدة 8 أشهر، خصوصا إن أحمد مجاهد نفسه أكد إن شيكابالا لم يسب أحد.. لذلك فهو قرار "ظالم".

ووجه ميدو رسالة الي أحمد مجاهد قائلاً: " قرار اتحاد الكرة ضد شيكابالا يعني إجباره علي الاعتزال، أطالب رئيس الجبلاية بإعادة النظر في قرار إيقاف اللاعب، لإنه قرار "شخصي" اتخذه مجاهد لإنه شعر بالإهانة وليس تطبيقا للوائح".

وأتم ميدو: " ألوم علي مسؤولي الزمالك تصدير شيكابالا للمشهد في الأزمات، رغم علم الجميع بشخصيته سهلة الانفعال".