شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح يجتمع بـ"النحاس" لتحديد احتياجات المقاولون فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، جلسة خاصة اليوم الاثنين، مع عماد النحاس ومحمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، لتحديد احتياجات الفريق فى الموسم الجديد وخطة الميركاتو الصيفى لتدعيم ذئاب الجبل.

وتتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب للإبقاء على عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس في ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه في الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفريق في بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.

ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الجارى، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 98 مباراة حتى الآن، فاز في 38 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 34 لقاء أخر.