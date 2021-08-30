شكرا لقرائتكم خبر عن الحلواني: جاتلي عروض كتير لكن الأندية انسحبت وكنت عشمان في الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلواني، مدافع نادى أسوان، أنه يمتلك أكثر من عرض من أندية كبيرة في الدوري، وحزين لعدم انضمامه لمنتخب مصر، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به خلال الموسم الماضى.

وقال عمرو الحلواني، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "رحلت من نادى إنبى للمشاركة أساسيا، وفضّلت الانتقال لحرس الحدود بسبب طارق العشرى، وعملت موسم كبير مع الحرس سجل 9 أهداف وصنعت 6 أهداف لزملائي، وكانت جيالى عروض كتير جدا، وفجأة الأندية انسحبت من الكلام معايا بسبب السن، ولم يبق سوى أسوان، فكلمنى كابتن سامى الشيشينى ورحت وقبلت التحدى علشان أثبت للناس أنى لاعب كويس والحمد لله كل الناس شافت المستوى وسعيد جدا بكلام الناس والنجوم الكبار".

وأضاف الحلوانى: "لم أتوقع الإشادة بى خلال فترة لعبى مع أسوان خلال الموسم الحالي، وتسجيلى لركلات الحرة خلال المباريات بسبب التدريبات التي أخوضها 5 مرات أسبوعيا بعد المران الأساسى".

وتابع: "شعب أسوان جميل وكنت أتمنى بقاءنا في الدورى علشان خاطرهم، لكن الإمكانيات المادية الضعيفة سبب هبوط الفريق، وأمتلك أكثر من عرض ولكننى سأنظر إلى الفريق الذى بحاجة لى".

واختتم: "قابلت حسام البدرى في مباراة إنبى وسيراميكا ونادى عليا وقال لى أنا متابعك كويس وعامل شغل مميز مع أسوان، وسعيد باستدعاء محمد عبد الشافى للمنتخب، خاصة أنه من جيلى، وكان نفسى أنضم لأن انضمامه يعنى أن السن ليس في الحسبان".