شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: لاعبو الزمالك يستحقون جائزة نوبل فى الحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، أنه يحب العمل مع باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدا أنه درس العلاج الطبيعي وحصل على الخبرات من جميع من عمل معهم من قبل.

وقال أسامة، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كارتيرون استدعاني لحضور المحاضرة الأخيرة قبل مباراة السوبر المحلي ضد الأهلي بالإمارات، وحرص على توجيه الشكر بسبب تهيز اللاعبين، وهي المحاضرة الخاصة بإعلان تشكيل المباراة وشرح التفاصيل النهائية لخطة المباراة".

وأضاف: "سبب تأخر إصابة عبد الله جمعة هو حالة اللاعب، وأنه عندما كان يُجري اختبارا طبيا بعد إنهاء برنامجه كان يشعر ببعض الآلام ويبدأ في مرحلة جديدة من التأهيل".

وتابع: "لاعبو الزمالك يستحقون جائزة نوبل في الحالة النفسية، وأبو جبل قالي بعد إصابته بفيروس كورونا أنا عايز أبقى موجود مع الفريق وأشارك في المباريات".

وعن سبب تأخر تعافي إصابة محمد عبد الشافي أكد أنه أمر طبيعي، وكان طبيعيا أيضا أن يلتئم الكسر بدون جراحة، ولكن حالته تأخرت بسبب إجراء عملية جراحية والكسر يحتاج إلى 8 أسابيع، ولكنه حصل على 3 شهور وبعد التعافي من الإصابة تعرض لإصابة في الركبة وغاب لـ6 شهور أخرى.

وقال طبيب الزمالك، إن من أكبر التحديات التي تعرض لها هي جائحة كورونا؛ لأنه كان أمرا جديدا علينا، وإن كورونا أضرت بالفريق بعدما ضربت 3 لاعبين، وهم: محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة في نهائي أفريقيا بالنسخة الماضي.

واختتم: "أوباما أكثر لاعب كان مصدوما لأنه لم يعان من أعراض وكان مفاجأة بالنسبة لي ولما بلغته داخل غرفته بالفندق كان مذهولا وبيفكر يخبط راسه في الحيط، ولما بلّغت مدحت عبد الهادي كان ناقص يضربني من الصدمة".