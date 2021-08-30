شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف أفضل حراس الدوري المصري في الإنقاذ والتمرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، لقب أفضل حراس المرمى تمريرا للكرة بعد قيام الحارس بدور محوري في بناء الهجمات الدجلاوية من الخلف في موسم صعب للغاية على الفريق فشل فيه الغزلان من تحقيق معجزة البقاء بدورى الأضواء والشهرة.

ووفق الإحصائيات والأرقام الخاصة بالدوري المصري هذا الموسم، مرر "أوسة" 1347 تمريرة والدقيق منها 1194 بدقة 89%، ما يعبر عن الدور الكبير للحارس في مساعدة زملائه وتخفيف الضغط عن مدافعي دجلة.

وتلقى مرمى عبد المنصف من منافسيه 443 تسديدة، منهم 158 على المرمى بين القائمين والعارضة، أنقذ منها 119 تصويبة بدقة 79%، وهو أعلى معدل من التصديات للكرات الخطرة ومتوسطة الخطورة بين جميع حراس الدوري.

وودع دجلة منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم لأول مرة منذ صعوده للممتاز قبل 10 سنوات، على خلفية احتلال الفريق المركز السادس عشر في جدول الترتيب ليلحق بالثنائي أسوان والإنتاج الحربي.

وتلقى نادي وادي دجلة ردًّا رسميًّا من جانب المحكمة الرياضية الدولية بشأن الشكوى التي قدمها من أجل الحصول على نقاط مباراة طلائع الجيش.

ووفقًا للخطاب الرسمي الذي تلقاه نادي وادي دجلة فإن المحكمة الرياضية رفضت الشكوى، وحكمت بأحقية طلائع الجيش بحصد نقاط المباراة الثلاث.