شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض تدعيم خط الدفاع فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بالأهلى لـ ”الخليج 365” أن إدارة القلعة الحمراء، بالتشاور مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، ترفض فكرة التعاقد مع مدافعين جدد هذا الصيف .

وقال المصدر، إن الأهلى حتى اللحظات الحالية لم يدخل فى مفاوضات مع أى مدافع، سواء محلى أو أجنبى، مشدداً على أنه ليس هناك صحة لوجود تفاوض بين القلعة الحمراء وأحمد حجازى مدافع الاهلى السابق واتحاد جدة السعودى الحالى مثلما تردد فى الساعات الأخيرة الماضية.

وأعلن مسؤولو النادى الأهلى عن أربع صفقات من العيار الثقيل، فى إطار خطة النادى الأحمر لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد مع ضغط المباريات المنتظر بسبب مشاركة الأهلى فى الكثير من البطولات المحلية والأفريقية ومشاركته الثانية على التوالى فى كأس العالم للأندية بعد تتويجه مؤخراً بدورى أبطال أفريقيا.

وأعلن النادى الأهلى عن أولى الصفقات الصيفية بضم كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار إلى فريق إنبى، وذلك بعد تألقه مع الفريق البترولى فى الموسم الجارى، ليحجز مقعداً مع المنتخب الأولمبى، وهو ما جعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى التى تضم محمد هانى وأكرم توفيق والذى تم تغيير مركزه بسبب عدم وجود بديل مناسب لهانى فى الأهلى.

كما كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقى ميكيسونى مهاجم نادى سيمبا التنزانى لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادى أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل القاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك فى التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الأهلى عن ثالث الصفقات الصيفية بضم بيرسى تاو لاعب برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، وقال أمير توفيق إن الأهلى أنهى جميع إجراءات ضم اللاعب من ناديه ووقع على عقود انتقال للأهلى .

وحضر بيرسى تاو إلى القاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره فى مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذى سوف يحدده موسيمانى المدير الفنى للفريق.

كما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلى مع حسام حسن، مهاجم سموحة لمدة خمس سنوات قادمة، وأضاف أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادى سموحة، فى إطار العلاقات الطيبة التى تربط الناديين الكبيرين.

وسوف ينضم حسام حسن لتدريبات الأهلى وفقا لرؤية الجهاز الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة.