شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون: الفرنسى مستمر فى الزمالك طالما حسين لبيب موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح، وكيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، أن كارتيرون سعيد بتواجده فى الزمالك، وعقده سار مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال حازم فتوح، خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "باتريس كارتيرون يعيش أفضل أوقاته العملية، وعقده سار مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل".

وأضاف وكيل كارتيرون: "هناك تفاهم كبير بين مجلس إدارة الزمالك وكارتيرون ويتم وضع خريطة الموسم الجديد، وحسين لبيب من أفضل الشخصيات الذين تعامل معهم كارتيرون ويتمنى استمراره لأكثر وقت، وطالما حسين لبيب موجود فى الزمالك فإن كارتيرون مستمر لأن التفاهم بينهما قوى جدا".

وتابع حازم فتوح: "كارتيرون يمتلك العديد من العروض لكنه هو يريد البقاء مع الزمالك، واجتمع مع إدارة الزمالك وطلب تدعيم بعض المراكز التى يحتاجها ورؤية للموسم المقبل وقوام الفريق، وسيسافر غدا إلى فرنسا وسيعود خلال 5 أيام".

واختتم: "كارتيرون كان يعلم غضب بعض جماهير الزمالك من عودته وأنه سيتعرض لهجوم كبير، ولكنه كان واثق من النجاح رفقة الفريق على الرغم من رحيل مصطفى محمد للدورى التركى ورحيل فرجانى ساسى ولكن استطاع تعويضهما وقاد الفريق للتتويج بالدورى فتحول هذا الهجوم على حب ومساندة مرة أخرى".