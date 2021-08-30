لاعبو الزمالك يرفضون الظهور مع ’’إبراهيم فايق‘‘ تضامنا مع شيكابالا.. والإعلامي يرد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، أن عدد من لاعبي الزمالك، امتنعوا عن الظهور إعلاميًا، مساء الأحد، في برنامجه "جمهور التالتة"، على فضائية أون سبورت 2، تضامنًا مع محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق، الذي تم إيقافه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان مقررًا أن يظهر 4 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حلقة اليوم، إلا أنهم اعتذروا تضامنًا مع شيكابالا، وهم، “سيف جعفر، وأحمد عيد وأسامه فيصل ومرعي”.

كما قال فايق عبر حسابه بتويتر: "شباب الزمالك كان المفترض يكونوا عندنا النهاردة في جمهور التالتة في احتفالية بدرع الدوري ولكن وبعد قرار ايقاف شيكابالا كان لهم رأي بعدم الظهور تضامنا معه، من باب كيف لهم أن يحتفلوا وكابتن الفريق تم إيقافه؟!!. أنا وفريق العمل نتقبل اعتذارهم ونحترم مشاعرهم ويشرفنا وجودهم في أي وقت".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدرت قرارًا بإيقاف شيكابالا، لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى تغريمه بقيمة 500 ألف جنيه، بعد مشادته مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة.