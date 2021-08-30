شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الإتربى: شيكابالا دمه حامى ومن حقه يدخل أسرته.. والزمالك لن يفرط في حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس نادى الزمالك، أن قرارات اتحاد الكرة اتجاه شيكابالا وحازم إمام باطلة وغير سليمة، ولن نفرط في حق الزمالك وسنأخذ حقنا بالقانون.

وقال محمد الإتربى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أولا مبروك لجماهير الزمالك بطولة الدورى المستحقة عن جدارة، وقرارات اتحاد الكرة باطلة وغير سليمة وهنعرف ناخد حقنا بالقانون".

وأضاف محمد الإتربى: "إيه اللى يمنع أن لاعبى الزمالك مثل أسامة فيصل وأحمد عيد يدخلوا يحتفلوا مع باقى اللاعبين، وكان المفروض يحصل تنظيم وتنسيق من اتحاد الكرة قبل المباراة الختامية للدورى".

وتابع الإتربى: "شيكابالا بصفته من كابتن الزمالك كان لازم يتدخل عشان يعرف يدخل باقى لاعبى الزمالك لحضور الاحتفال، وشيكابالا دمه حامى ومن حقه يدخل أسرته".

وأضاف الأتربى: "نادى الزمالك لن ينسحب من بطولة كأس مصر ولن يفرط في حقه وكان من ضمن الأندية الموافقة على استكماله و3 أندية فقط رفض استكماله منهم الأهلى وسموحة".

واستطرد: "أقسى عقوبة على شيكابالا ستكون الإيقاف 6 مباريات، والـ8 أشهر دول لو لاعب ضرب حكم أو مسئول وده محصلش، وشيكابالا كان بيتحايل على الناس علشان يدخل لاعبى الزمالك يحتفلوا مع زملائهم".

واختتم: "نعمل على تجهيز احتفالية كبيرة للاعبى الزمالك في فندف 5 نجوم، وجلسنا مع كارتيرون من أجل تجديد عقده ووضعنا كل الخطوط العريضة معاه للموسم المقبل، ومصطفى فتحى وكريم بامبو ومحمد أوناجم عائدون للزمالك في الموسم المقبل".