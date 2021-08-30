شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات البعثة المصرية البارالمبية فى طوكيو اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البعثة المصرية مشاركتها فى دورة الالعاب البارالمبة طوكيو 2020، اليوم الاثنين، علي صعيد رفع الأثقال، وتبدأ المنافسات المصرية عن طريق أماني الدسوقي في وزن ٨٦ كجم فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وبعدها تخوض راندا تاج الدين المنافسات في وزن فوق ال ٨٦ كجم وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا .

وتختتم منافسات اليوم عن طريق عمرو فاروق الذي يخوض المنافسة في وزن فوق ١.٧ كجم في الساعة الحادية عشر ونصف صباحا.



وحصل محمد أحمد الرباع البارالمبى على المركز الخامس فى منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو فى وزن 97 كجم بعد تحقيقه 200 كيلو.