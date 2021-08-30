شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض مصطفى البدري.. واللاعب يتمسك بالعودة للجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في الإنتاج الحربي من أجل التعاقد مع مصطفى البدري، جناح الفريق الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد تألق اللاعب رفقة الإنتاج في الموسم الحالي وتقديم مستويات قوية تؤهله في العودة لصفوف القلعة الحمراء.

ورحل مصطفى البدري عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الماضي، بعد رفعه من قائمة الفريق الأحمر، لينضم مجانا إلى الإنتاج الحربي، ولكن يخطط مسئولو الأهلي لعودته بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعد ترحيب بيتسو موسيماني بضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأبلغ مصطفى البدري مسئولي الإنتاج الحربي بأن رغبته الأولى هي العودة إلى الأهلي، ويرفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل رحيله عن الإنتاج، قبل حسم مصيره من العودة إلى الأهلي من عدمه، حيث يضع الأهلي الخيار الأول بالنسبة له أو يختار أفضل العروض حال تراجع الأهلي عن التعاقد معه.

وكشف مصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي يتواصل مع مصطفى البدري من أجل التعاقد معه، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، على أن يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر أو إعارته لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، بحيث يشارك لوقت أطول وبعدها يعود للأهلي بنهاية الموسم المقبل.